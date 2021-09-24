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أكثر من 230 مليون إصابة بكورونا حول العالم

01:05 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
أكثر من 230 مليون إصابة بكورونا حول العالم

فيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 230 مليونا و626 ألفا و180 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة - بارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إلى 4 ملايين و729 ألفا و129 وفاة.

ولاتزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء الإصابة بالفيروس بتسجيلها إجمالي 42 مليونا و672 ألفا و291 إصابة، في حين تحتل الهند المرتبة الثانية بإجمالي 33 مليونا و594 ألفا و803 إصابات.. فيما تحل البرازيل ثالثا بمجمل 21 مليونا و308 آلاف و178 إصابة.

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فيروس كورونا واشنطن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية

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