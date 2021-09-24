الاتحاد عمال فلسطين ينعي المشير طنطاوي: لن ننسى مواقفه في الدفاع عن قضيتنا

القاهرة - أ ش أ

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، برقية عزاء من أسامة الحاج أحمد رئيس نقابة العاملين بقطاع البتروكيماويات والغاز في فلسطين، مستشار الاتحاد العام لعمال فلسطين ، في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وقال أسامة الحاج - في نص البرقية، وفقا لبيان وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة: " تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق لمصر، الذي أفنى كل حياته مناضلاً صلبًا وقائداً عسكريًا فذاً مدافعًا عن مصر وشعبها وأحد أبطال العبور في حرب أكتوبر عام 1973، ولن ينسى عمال وشعب فلسطين مواقفه الثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية التي اعتبرها قضية العرب الأولى".

وأضاف: "اتقدم شخصيًا وكل الزملاء في مجلس الإدارة وكافة العاملين بقطاع البتروكيماويات والغاز في فلسطين بأحر التعازي والمواساة لكم ولعموم عمال وشعب مصر الشقيق وحكومته وقيادته السياسية"، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويه والشعب المصري الشقيق الصبر والسلوان.