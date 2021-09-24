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أوكرانيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

08:13 ص الجمعة 24 سبتمبر 2021
أوكرانيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أرشيفية

كييف - أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة في أوكرانيا اليوم الجمعة تسجيل 9 ألاف و58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 2 مليون و379 ألفا و483 إصابة.

وذكرت الوزارة الأوكرانية - في بيان لها، وفقا لما نقلته صحيفة (كييف بوست) المحلية - أنه خلال الفترة نفسها، سجلت البلاد 140 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 55 ألفا و424 وفاة.

وتعافى على مدار أمس 2415 مريضا من المصابين بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى 2 مليون و240 ألفا و388 شخصا، بحسب وزارة الصحة الأوكرانية.​

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