كازاخستان تسجل 2537 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

نور سلطان - أ ش أ:

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الجمعة، 2537 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 872 ألفا و596 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 3673 حالة شفاء تام، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد ارتفع إلى 805 ألاف و346 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية، أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 72 ألفا و789 مريضا، منهم 13 ألفا و610 حالات تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان ومدينة آلماتي من بين 7 مناطق في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة في السابق أن 7 ملايين و300 ألفا و62 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، في حين حصل أكثر من 6 ملايين شخصا على الجرعتين.​