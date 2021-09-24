مسئول في "فيسبوك" يمثل أمام الشيوخ الأمريكي بسبب "إنستجرام"

واشنطن - أ ش أ:

يمثل أحد كبار مسئولي شركة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي أمام مجلس الشيوخ في 30 سبتمبر الجاري للرد على تقارير أفادت بأن منصة "إنستجرام"، التابعة لفيس بوك؛ تدمر الصحة العقلية للمراهقات.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن أنتيجون ديفيس مدير السلامة الدولية في شركة فيسبوك سيدلي بشهادته أمام اللجنة الفرعية للتجارة بمجلس الشيوخ المعنية بحماية المستهلك.

يأتي هذا بعد أن كشفت صحيفة وسائل إعلام أمريكية عن أن "فيسبوك" أجرت بحثًا كشف أن "إنستجرام" أثر سلبيًا على الصحة العقلية للفتيات، لكن مسؤولي الشركة قللوا من أهمية هذه التأثيرات.​