المنفي: أطلق دعوة للحفاظ على العملية السياسية بليبيا ويجب إجراء الانتخابات بموعدها

وكالات:

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن المصالحة الوطنية تشكل عنصرا أساسيا في إنجاح العملية السياسية، لافتًا إلى أن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا في أكتوبر المقبل لدعم إنجاح العملية السياسية.

وقال المنفي، في كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة "أعلن عن إطلاق دعوة تهدف للحفاظ على العملية السياسية".

وأضاف "ندعو المجتمع الدولي للمساعدة في إخراج المرتزقة بما يسهم في إجراء الانتخابات، ونؤكد أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر".

وأوضح أن "ليبيا تشهد مرحلة مفصلية، وأن المصالحة الوطنية تشكل بلا أدنى شك عنصرا أساسيا في إنجاح العملية السياسية".

وكان المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة محمد المنفي، طالب أمس الخميس، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بالاستمرار في أداء عملها، داعيا في الوقت ذاته السلطة التشريعية لإنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وقال المجلس الرئاسي الليبي في بيان إن "المجلس الرئاسي يدعو السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية".

وأضاف البيان "كما يطالب الحكومة بالاستمرار في عملها وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية ودعم العملية الانتخابية والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها".

وأوضح المجلس الرئاسي أنه يتابع عن كثب تداعيات قرار مجلس النواب الليبي الذي تضمن سحب الثقة من حكومة الدبيبة، داعيا جميع الأطراف إلى عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها زيادة التوتر الشعبي، والعمل على التهدئة لإجراء الانتخابات في مناخ إيجابي.