مباحثات مصرية يونانية على مستوى وزيري الخارجية في نيويورك
القاهرة - (أ ش أ):
عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن اللقاء يأتي استمرارا للتعاون الوثيق والمثمر بين مصر واليونان، ولمتابعة التنسيق حول الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
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