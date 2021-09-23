مباحثات مصرية يونانية على مستوى وزيري الخارجية في نيويورك

القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن اللقاء يأتي استمرارا للتعاون الوثيق والمثمر بين مصر واليونان، ولمتابعة التنسيق حول الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.