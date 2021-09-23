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وزير خارجية الأردن يؤكد أهمية العمل المشترك لسد العجز المالي لأونروا

09:58 م الخميس 23 سبتمبر 2021
وزير خارجية الأردن يؤكد أهمية العمل المشترك لسد العجز المالي لأونروا

أيمن الصفدي

نيويورك - عمان - (أ ش أ):

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم/الخميس/، أهمية العمل المشترك لسد العجز المالي الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به السويد في حشد الدعم الدولي اللازم للوكالة، في إطار شراكتها مع المملكة.

وأكّد الصفدي، خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للمؤتمر الدولي حول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم الكافي اللازم للوكالة لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لنحو 7ر5 مليون لاجئ فلسطيني في المجالات الصحية والإغاثية والتعليمية، وفق تكليفها الأممي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

من جانبهم، شدد المشاركون في الاجتماع على أهمية الأونروا وضرورة استمرارها في العمل لتنفيذ مهامها وفق تكليفها الأممي إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم وعادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وفي سياق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

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أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن أونروا

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