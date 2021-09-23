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ألمانيا: وقوع هجوم قراصنة له صلة بالانتخابات البرلمانية الألمانية

09:33 م الخميس 23 سبتمبر 2021
ألمانيا: وقوع هجوم قراصنة له صلة بالانتخابات البرلمانية الألمانية

تعبيرية

فيسبادن - (د ب أ):

كشف تقرير إعلامي عن وقوع هجوم قراصنة على المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا والذي يتولى ر ئيسه منصب مدير مكتب الانتخابات الاتحادية.

وكتبت صحيفة "بزينس انسايدر" اليوم الخميس أن الواقعة تتعلق بالتحديد بتثبيت سوفت وير على أحد البرامج يتيح إمكانية التدخل الخارجي على الخادم وأنظمة الملفات.

وأضافت الصحيفة أن المكتب الاتحادي للأمن في تكنولوجيا المعلومات صنف الحدث على أنه هجوم سيبراني له علاقة بالانتخابات البرلمانية الاتحادية.

من جانبه، قال متحدث باسم مدير مكتب الانتخابات البرلمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم إن التعرف السريع على الضرر يظهر أن أنظمة الأمان تعمل وأكد أن " الخوادم الداخلية للانتخابات الخاصة بتحديد النتائج وموقع الإنترنت الخاص بمدير مكتب الانتخابات البرلمانية يتم تشغيلها في شبكات منفصلة، وتبعا لذلك فليس هناك وضع خطر فيما يتعلق بالانتخابات".

وأشار المتحدث إلى إجراء فحص أمني عادي بالتعاون مع المكتب الاتحادي للأمن في تكنولوجيا المعلومات من أجل التمكن من إبعاد أي ضرر.

هجوم قراصنة الانتخابات البرلمانية الألمانية ألمانيا

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