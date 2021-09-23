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"الأدوية الأوروبية" تتهيأ لاتخاذ قرار بشأن الجرعات المعززة من لقاح فايزر/ بيونتيك

07:49 م الخميس 23 سبتمبر 2021
"الأدوية الأوروبية" تتهيأ لاتخاذ قرار بشأن الجرعات المعززة من لقاح فايزر/ بيونتيك

لقاح فايزر

أمستردام - (د ب أ):

قالت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الخميس إنها تراجع حاليا طلبا من مصنعي لقاح فايزر/ بيونتيك للحصول على موافقتها على الجرعات المعززة من لقاح فيروس كورونا.

ويمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما تلقي الجرعات المعززة بعد ستة أشهر من التطعيم الكامل ضد الفيروس.

وبعد تقييم البيانات المقدمة من الشركتين المصنعتين، تخطط وكالة الأدوية للإعلان عن قرارها في أوائل أكتوبر.

وتقدم العديد من البلدان بالفعل جرعة ثالثة من لقاح فايزر/ بيونتيك، بشكل أساسي للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

ووفقا لوكالة الأدوية، لم تقدم الشركتان بعد طلبا للحصول على الموافقة على استخدام لقاح فيروس كورونا للأطفال دون سن 12 عاما، لكن الوكالة تتوقع تسلم البيانات الأولى عن الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 5 و 11 عاما للمراجعة في بداية أكتوبر.

لقاح فايزر وكالة الأدوية الأوروبية فيروس كورونا كوفيد 19

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