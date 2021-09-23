رئيس وزراء السودان يقترح فترة انتقالية من 4 سنوات لإقامة انتخابات ديمقراطية

وكالات:

اقترح رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، فترة انتقالية من 4 سنوات، مؤكدا أنها ستكون "مدة كافية" للحكومة والمواطنين لإقامة انتخابات ديمقراطية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

وكان حمدوك أكد في تصريحات سابقة، أن "الجيش السوداني الذي حمى الثوار أمام القيادة لا ينقلب. ومن ينقلبون ويدعون للانقلاب هم ضد الانتقال المدني وهم بالضرورة فلول".

وأبدى استغرابه من تصريحات رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) واتهامهما الساسة عموما بمحاولات الانقلاب المتكررة في السودان. وقال حمدوك في حوار مع صحيفة "السوداني" المحلية: "لا مبرر للانقلاب من قبل أي جهة، والمواطنون إن لم يرضوا فلن يرضيهم الانقلاب. مثل هذا الحديث يثير الدهشة".

وتابع: "الانقلاب أو محاولة تقويض الانتقال بأي شكل ليس له سبب إلا الاستيلاء على السلطة، وأي ادعاء غير ذلك غير صحيح".

وأكد حمدوك في حواره أن الحكومة السودانية: "لا تتنصل من مسؤولياتها تجاه الأوضاع الراهنة. وبالرغم من ذلك نقول إننا أنجزنا عددًا من الملفات وأخفقنا في عدد آخر"، مُضيفًا: "نعلم أن هناك معاناة وضيقًا في العيش نراه في كل مكان حولنا ولدينا معلومات كافية عنه".