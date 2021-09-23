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اليمن يتسلم دفعة جديدة من لقاح (استرازينيكا) المضاد لفيروس كورونا

06:59 م الخميس 23 سبتمبر 2021
اليمن يتسلم دفعة جديدة من لقاح (استرازينيكا) المضاد لفيروس كورونا

لقاح أسترازينيكا

عدن - (أ ش أ):

تسلمت وزارة الصحة العامة اليمنية، اليوم الخميس دفعة جديدة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا عبر مطار عدن الدولي.

وقال وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية باليمن - وفقا لما أوردته قناة (اليمن) الإخبارية - إنه تسلم الشحنة المقدرة بـ 356 ألف جرعة لقاح ضد كوفيد 19 مقدمة من الحكومة الإيطالية عبر حلف كوفاكس.

وأوضح أن الوزارة عملت خطة توزيع متكاملة وسيتم التوزيع للمحافظات اعتبارا من اليوم، مؤكدا سلامة اللقاح وفقا لمنظمة الصحة العالمية والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.

وأثنى الدكتور الوليدي على شركاء القطاع الصحي الذين يعملون من أجل المساعدة في مجابهة فيروس كورونا الذي تشهده البلاد.

علي صعيد متصل، حذرت وزارة الصحة العامة في اليمن المواطنين المسافرين من التعامل بالشهادات الصحية المزورة، مشيرة إلى أن فرقها المنتشرة في المنافذ ستدقق بالشهادات الصحية وسيمنع من يحمل أي شهادة مزورة من المغادرة إلى الدول التي تشترط توافر شهادة الحصول على اللقاح لمن يريد دخول أراضيها.

هذا المحتوى من

لقاح استرازينيكا فيروس كورونا اليمن كوفيد 19

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