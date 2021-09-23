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دفاعات الجيش اليمني تسقط طائرتين مسيرتين حوثيتين جنوبي مأرب

06:58 م الخميس 23 سبتمبر 2021
دفاعات الجيش اليمني تسقط طائرتين مسيرتين حوثيتين جنوبي مأرب

الجيش اليمني

عدن - (أ ش أ):

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس أن دفاعات الجيش الوطني، أسقطت طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيات الحوثي في جبهة العبدية جنوبي مأرب.

وقال المركز - وفقا لما أوردته قناة (اليمن) الإخبارية - أن قوات الجيش والمقاومة كسرت هجوما لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة "جبجب" بمديرية العبدية، بعد معارك أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات.

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الجيش اليمني القوات المسلحة اليمنية اليمن مليشيات الحوثي

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