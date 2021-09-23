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ماس يتوقع عدم حدوث تغيير في السياسة الخارجية لألمانيا بعد الانتخابات

06:01 م الخميس 23 سبتمبر 2021
ماس يتوقع عدم حدوث تغيير في السياسة الخارجية لألمانيا بعد الانتخابات

هايكو ماس

نيويورك - (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأنه لا يتوقع حدوث تغيير في السياسة الخارجية لألمانيا بعد الانتخابات البرلمانية.

وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس:" من الممكن في المستقبل أيضا الاعتماد على مصداقية السياسة الخارجية الألمانية".

وأضاف ماس:" قلت بشكل واضح لكل الذين تحدثت معهم هنا إنني لا أتوقع أن تغير نتيجة الانتخابات البرلمانية استمرارية السياسة الخارجية الألمانية".

وأوضح ماس أن انعدام دور السياسة الخارجية في المعركة الانتخابية لم يكن مفاجئا له :" وكان انطباعي أن هذه المعركة الانتخابية تنطوي على قضايا قليلة للغاية وأن ما يسيطر عليها هو قضية المرشحين"، وأردف:" السياسة الخارجية لم تكن أبدا في حد ذاتها قضية تلعب دورا كبيرا في المعارك الانتخابية".

في الوقت نفسه، قال ماس إن من المهم إعطاء القضايا الدولية المزيد من الاهتمام، مشيرا إلى أن العديد من التحديات لا يمكن حلها إلا على الصعيد الدولي " وهذا هو السبب الذي جعل السياسة الخارجية جزءا من السياسة الداخلية لفترة طويلة، ويجب أيضا تصبح جزءا أكبر بكثير في النقاش السياسي الداخلي".

هايكو ماس وزير الخارجية الألماني ألمانيا الانتخابات البرلمانية

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