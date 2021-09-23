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أول لقاء بين وزيري الخارجية الفرنسي والأمريكي بعد "أزمة الغواصات"

05:43 م الخميس 23 سبتمبر 2021
أول لقاء بين وزيري الخارجية الفرنسي والأمريكي بعد "أزمة الغواصات"

جان-إيف لودريان

وكالات:

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، لنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال لقائهما في نيويورك، اليوم الخميس، أن الخروج من "الأزمة الحالية" بين البلدين، يتطلب وقتا وأفعالا، وذلك في أعقاب التوتر الأخير بعد "أزمة الغواصات".

وقال لودريان، حسبما نقلت عنه الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس إن "الخروج من الأزمة سيتطلب وقتا وأفعالا".

وأضاف أن "الاتصال الهاتفي بين [الرئيس الفرنسي إيمانويل] ماكرون و[نظيره الأمريكي جو] بايدن كان خطوة أولى في إطار عملية المشاورات العميقة التي تهدف إلى إعادة الثقة بين البلدين".

جان إيف لودريان أزمة الغواصات أنتوني بلينكن نيويورك

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