اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق بنيويورك

القاهرة- أ ش أ:

عقد وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين، الخميس، اجتماعًا ثلاثيا في نيويورك فى اطار الحرص على التنسيق والتشاور المستمر.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر تويتر "في ضوء الحرص على التنسيق والتشاور المستمر.. الوزير ‫سامح شكري يعقد ونظيراه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين اجتماعًا في نيويورك للبناء على التطورات المحرزة في إطار آلية التعاون الثلاثي، وبما يعزز من مسار العمل العربي المشترك ويحقق تطلعات الشعوب نحو مزيد من النماء والازدهار".

ويأتي الاجتماع الثلاثي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.