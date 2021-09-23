كمبوديا تبدأ في تقديم جرعات معززة من لقاحات كوفيد الشهر المقبل

بنوم بنه- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة في كمبوديا بدء حملتها لتقديم جرعات ثالثة معززة من لقاحات فيروس كورونا للبالغين اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن حملة الجرعات المعززة ستبدأ في العاصمة بنوم بنه وستكون متاحة لأي شخص تلقى الجرعة الثانية منذ أربعة أشهر على الأقل.

وقالت أور فاندين المتحدثة باسم الوزارة ورئيسة اللجنة الوطنية الكمبودية للتطعيم ضد كوفيد، إن حملة الجرعات المعززة ستبدأ في مقاطعات كاندال وبريا سيهانوك وكوه كونج عقب انتهاء الحملة في بنوم بنه، وتستمر الحملات حتى 10 نوفمبر المقبل، وفقا لصحيفة "بنوم بنه بوست" الكمبودية.

كان رئيس وزراء كمبوديا هون سين قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن بلاده ستقدم جرعات معززة كجزء من بروتوكول التطعيم القياسي لكوفيد-19 في محاولة لتحقيق ما يعرف ب"مناعة القطيع".