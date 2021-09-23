الدفاعات السعودية تدمر 3 مسيرات حوثية أطلقت باتجاه المملكة

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، أن الدفاعات السعودية دمرت 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

وقال التحالف، في بيان، الخميس، إن "هناك تصعيدا حوثيا متعمدا لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود"، مضيفاً أن "كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي".

وأضاف:"نتابع النشاط الحوثي العدائي وسنتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان، (جنوب غرب) المملكة.

كانت قيادة القوات المشتركة للتحالف عرضت لقطات توثق عملية تدمير زورقين مفخخين يتبعان للحوثيين مساء الاثنين الماضي في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة في اليمن.

وخلال الأيام السابقة، أعلن التحالف، اعتراض عدد من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، تزامناً مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، عن طريق المبعوث الأممي الجديد هانز جرودنبرج.