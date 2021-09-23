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إسرائيل: إجازة بدون راتب للمعلمين غير الحاصلين على لقاح كورونا

04:06 م الخميس 23 سبتمبر 2021
إسرائيل: إجازة بدون راتب للمعلمين غير الحاصلين على لقاح كورونا

من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في اسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

توقف إسرائيل المعلمين غير الحاصلين على ما يسمى بالجواز الأخضر وغير الراغبين أيضا في الخضوع للفحوص المرتبطة بوباء كورونا عن العمل اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل.

ويتاح استخراج الجواز الأخضر لمن تم تطعيمهم أو تعافوا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وأكدت متحدثة باسم وزارة التعليم الإسرائيلية، الخميس، أنه لن يُسمح لهؤلاء المعلمين أيضا بتقديم دروس عبر الإنترنت ولن يتقاضوا رواتبهم.

ووفقا لتقارير الإعلام، فإنه اعتبارا من 3 أكتوبر سوف تكون الجوازات الخضراء سارية أيضا لمدة تصل إلى ستة أشهر فقط بعد موعد جرعة التطعيم الثانية. وبعد ذلك، يجب أن يتلقى الأشخاص جرعة ثالثة تعزيزية.

وتحاول إسرائيل زيادة معدل التطعيم البطيء والوصول إلى المتشككين والمعارضين للقاحات في مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات.

وسجلت وزارة الصحة اليوم الخميس 5921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وحتى الآن، تم تطعيم نحو 60% من السكان الذين يبلغ عددهم 9.4 مليون نسمة بشكل كامل من جرعتين، وتلقى أقل بقليل من 34% من السكان جرعات ثالثة تعزيزية.

وحذر الخبراء في الأيام الأخيرة من أن النظام الصحي مثقل بمرضى كوفيد-19 غير الحاصلين على التطعيم ذوي الحالات الخطيرة.

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