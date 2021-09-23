العثور على حطام الطائرة المفقودة في روسيا

موسكو- (د ب أ):

أفادت تقارير بأن الطائرة التي اختفت أمس الاربعاء في شرق روسيا بينما كانت تقل على متنها 6 أشخاص، قد تحطمت على ما يبدو.

وأعلن الدفاع المدني الإقليمي، اليوم الخميس، أن طاقم إحدى المروحيات اكتشف حطاما على الأرض بالقرب من مدينة خاباروفسك.

إلا أن عمال الإنقاذ لم يتمكنوا من الهبوط في المنطقة الجبلية، بسبب الرياح القوية والأشجار العالية، فتحرك فريق البحث سيرا على الأقدام إلى الموقع الذي يفترض أن الحادث قد وقع به. ولم يكن معروفا في البداية ما إذا كان هناك ناجون.

وكانت الطائرة، وهي من طراز أنتونوف "أيه أن -26" اختفت من على شاشات الرادار مساء أمس الأربعاء، على بعد 40 كيلومترا من مطار مدينة خاباروفسك.

وبحسب السلطات، فكان من المفترض أن تقوم الطائرة، التي غالبا ما يتم استخدامها لأغراض عسكرية، بفحص أنظمة الملاحة والمراقبة اللاسلكية في المنطقة. وقد أدى سوء الأحوال الجوية والظلام إلى صعوبة عمليات البحث في هذه الأثناء.

وكانت طائرة ركاب من نفس النوع، تحطمت في تموز/يوليو الماضي، بشبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد. ولم ينج من الحادث أي من الركاب الذين كان يبلغ عددهم 28.