السودان: إغلاق مطار بورتسودان وتوقُّف الملاحة الجوية

وكالات:

أفاد مُقرّر (المجلس الأعلى لنطارات البجا والعموديات المستقلة) في السودان، عبدالله أُوبشار، بإغلاق مطار بورتسودان وتوقُّف الملاحة الجوية صباح الخميس.

وصرّح أوبشار لصحيفة "السوداني" المحلية بأنه تم عزل بورتسودان (برًا وبحرًا وجوًا) بعد إغلاق الطرق البرية والموانئ البحرية والملاحة الجوية، دون مزيد من التفاصيل.