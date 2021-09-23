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السودان: إغلاق مطار بورتسودان وتوقُّف الملاحة الجوية

12:30 م الخميس 23 سبتمبر 2021
السودان: إغلاق مطار بورتسودان وتوقُّف الملاحة الجوية

مطار بورتسودان

وكالات:

أفاد مُقرّر (المجلس الأعلى لنطارات البجا والعموديات المستقلة) في السودان، عبدالله أُوبشار، بإغلاق مطار بورتسودان وتوقُّف الملاحة الجوية صباح الخميس.

وصرّح أوبشار لصحيفة "السوداني" المحلية بأنه تم عزل بورتسودان (برًا وبحرًا وجوًا) بعد إغلاق الطرق البرية والموانئ البحرية والملاحة الجوية، دون مزيد من التفاصيل.

مطار بورتسودان الملاحة الجوية السودان

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