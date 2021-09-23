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كورونا حول العالم: الإصابات 230 مليونا.. واللقاحات نحو 6 مليارات

12:19 م الخميس 23 سبتمبر 2021
كورونا حول العالم: الإصابات 230 مليونا.. واللقاحات نحو 6 مليارات

فيروس كورونا

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 230 مليونا حتى صباح اليوم الخميس، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من الستة مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 230 مليونا و89 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و719 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و 988 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا نيويورك جامعة جونز هوبكنزالأمريكية لقاح فيروس كورونا

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