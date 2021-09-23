التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر باليستيًا حوثيًا باتجاه جازان
وكالات:
أعلن التحالف العربي في اليمن، الخميس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً باليستيًا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه مدينة جازان.
وقال التحالف في بيان: "نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني"، مُشيرًا إلى أن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للمليشيا".
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