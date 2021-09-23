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تايوان: 19 طائرة عسكرية صينية دخلت "منطقة تحديد الدفاع الجوي"

12:10 م الخميس 23 سبتمبر 2021
تايوان: 19 طائرة عسكرية صينية دخلت "منطقة تحديد الدفاع الجوي"

طائرة عسكرية صينية

تايبيه- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد 19 طائرة عسكرية صينية في "منطقة تحديد الدفاع الجوي" جنوب غربي تايوان، الخميس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة القول، في بيان، إن دورية تايوانية أصدرت تحذيرات لاسلكية ونشرت أنظمة صواريخ دفاعية جوية لمراقبة النشاط.

ودخلت الطائرات العسكرية الصينية بشكل متكرر إلى الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية خلال العام الماضي.

ويوجد بتايوان حكومة مستقلة ومنتخبة ديمقراطيا، إلا أن بكين تطالب مع ذلك بالسيادة على الجزيرة.

طائرات عسكرية صينية تايوان المجال الجوي التايواني الدفاع الجوي

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