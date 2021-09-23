السفير الأمريكي في ليبيا: لا عودة للوراء فيما يتعلق بالانتخابات الليبية

وكالات:

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار"، نشرتها الخميس، إنه "لا عودة للوراء" فيما يتعلق بإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وكان الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزيدون زينينجا، التقى هذا الأسبوع، رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا عماد السايح، وبحثا الخطوات التالية بشأن الاستعدادات الخاصة بالانتخابات والتطورات الحالية بشأن إعداد القوانين الانتخابية من قبل السلطات التشريعية.