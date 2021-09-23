Masrawy logo white

السفير الأمريكي في ليبيا: لا عودة للوراء فيما يتعلق بالانتخابات الليبية

12:08 م الخميس 23 سبتمبر 2021
السفير الأمريكي في ليبيا: لا عودة للوراء فيما يتعلق بالانتخابات الليبية

السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند

وكالات:

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار"، نشرتها الخميس، إنه "لا عودة للوراء" فيما يتعلق بإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وكان الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزيدون زينينجا، التقى هذا الأسبوع، رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا عماد السايح، وبحثا الخطوات التالية بشأن الاستعدادات الخاصة بالانتخابات والتطورات الحالية بشأن إعداد القوانين الانتخابية من قبل السلطات التشريعية.

ريتشارد نورلاند ليبيا الانتخابات الليبية الأمم المتحدة رايزيدون زينينجا

الخبر التالى:

مجلس الأمن يدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
692

إصابات اليوم

27

وفيات اليوم

507

متعافون اليوم

298988

إجمالي الإصابات

17043

إجمالي الوفيات

251902

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا