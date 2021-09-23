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السيادة السوداني والاتحاد الأفريقي يبحثان سبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي

12:49 ص الخميس 23 سبتمبر 2021
السيادة السوداني والاتحاد الأفريقي يبحثان سبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي

الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

وكالات

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مساء الأربعاء بالممثل السامي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لشؤون القرن الإفريقي اولوسيجون اوباسانجو.

وقال اوباسانجو في تصريح صحفي عقب اللقاء إن زيارته للسودان في هذا التوقيت بغرض إجراء مشاورات مع رئيسي مجلس السيادة والوزراء بإعتبار أن السودان عضوًا مهمٍا في الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد ويلعب دورًا مهمًا وأساسيًا في تعزيز الأمن وتحقيق السلام والاستقرار والحوار السياسي في منطقة القرن الأفريقي للعمل سويًا من أجل تحقيق النمو الاقتصادي لرفاهية شعوبها.

وأضاف اوباسانجو أنه بدأ لقاءات ومشاورات مع قادة الإقليم والمنطقة ومن ضمنهم القادة السودانيين واتفقوا على العمل سويًا من أجل عملية إعادة الاستقرار والأمن لمنطقة القرن الأفريقي وإيجاد الحلول والمعالجات لوقف الحروب والنزاعات والأزمات والصراعات بالمنطقة وبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة ودعم روح الحوار السياسي بشكل عام.

عبدالفتاح البرهان الاتحاد الأفريقي منطقة القرن الأفريقي

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