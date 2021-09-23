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الأردن يدين الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي السعودية

12:13 ص الخميس 23 سبتمبر 2021
الأردن يدين الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي السعودية

الأردن

الأردن - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، واستهدافها بالصواريخ والطائرات المُفخخة المُسيرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان -أوردته وكالة الأنباء الأردنية، وقوف الأردن إلى جانب السعودية في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

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الأردن ميليشيا الحوثي السعودية الطائرات المُفخخة المُسيرة

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