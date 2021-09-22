البرهان يبعث ببرقية تعزية للرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

السودان - (أ ش أ)

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، ببرقية تعزية لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الأسبق.

وأعرب رئيس مجلس السيادة، نيابةََ عن الشعب السوداني، عن عميق حزنه ومواساته، لجمهورية مصر العربية، حكومةَ وشعباَ، في هذا الفقد الجلل، سائلا العلي القدير أن يتقبله قبولا حسنا وأن يلهم آله وذويه الصبر وحسن العزاء.