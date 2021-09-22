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شكري يبحث مع مسؤولة أممية التعاون في مجال الشمول المالي

10:21 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
شكري يبحث مع مسؤولة أممية التعاون في مجال الشمول المالي

سامح شكري وزير الخارجية

مصر - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، اليوم الأربعاء، مع المدافعة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة عن التمويل الشمولي من أجل التنمية الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، التعاون في مجال الشمول المالي في إطار جهود الدولة المصرية في هذا المجال.

جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.

ويجرى وزير الخارجية، خلال تواجده في نيويورك، اجتماعات ثنائية مكثفة مع عدد كبير من وزراء الخارجية والمشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

هذا المحتوى من

سامح شكري? الملكة ماكسيما مجال الشمول المالي الجمعية العامة للأمم المتحدة

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