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حمدوك: أي محاولة لتقويض المرحلة الانتقالية في السودان هدفها الاستيلاء على السلطة

10:13 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
حمدوك: أي محاولة لتقويض المرحلة الانتقالية في السودان هدفها الاستيلاء على السلطة

رئيس حكومة السودان عبدالله حمدوك

وكالات

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمودك، الأربعاء، إن ‏"الديمقراطية ليست هبة أو منحة بل تصنعها الشعوب، فحركة العالم بأكمله في اتجاه أن يصبح عالم ديمقراطي"، وذلك خلال لقاءه بمجموعة من الشباب لمناقشة قضايا السلام والديمقراطية.

وتابع حمودك في تغريده له: "أن نضالنا في السودان منذ الاستقلال وحتى اليوم بهدف تأسيس نظام ديمقراطي مستقل يلبي طموحات واحتياجات شعبنا".

ونقلت سكاي نيوز عربية، عن حمودك قوله، ‏إن أي محاولة لتقويض المرحلة الانتقالية في السودان هدفها الاستيلاء على السلطة وأي زعم آخر غير صحيح.

وأوضح أن ‏الجيش الذي حمى الشعب أمام القيادة لا ينقلب بل الفلول بداخله من يفعلون، مضيفًا: "‏يجب أن نعمل جميعا من أجل الخروج من حالة الاحتقان في السودان بمراجعة التجربة بشفافية ووضوح".

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