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الخارجية الكويتية تدين استمرار الحوثيين في تهديد أمن السعودية

10:00 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
الخارجية الكويتية تدين استمرار الحوثيين في تهديد أمن السعودية

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بعدد من الطائرات المسيرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها، مشددة على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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وزارة الخارجية الكويتية الحوثيين السعودية

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