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أول تعليق من المغرب بعد إغلاق الجزائر أجوائها أمام الطائرات المدنية والعسكرية

09:55 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
أول تعليق من المغرب بعد إغلاق الجزائر أجوائها أمام الطائرات المدنية والعسكرية

الطيران المغربي

وكالات

أكدت إدارة الطيران المغربي، الأربعاء أن قرار الجزائر بإغلاق أجوائها أمام الطائرات المدنية والعسكرية سيؤثر على 15 رحلة أسبوعيًا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأوضحت الخطوط الجوية الملكية المغربية، أن ‏مصدر إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية سيؤثر على 15 رحلة أسبوعيًا إلى تونس وتركيا ومصر.

وأشارت إلى أنها ‏سنقوم بتحويل الرحلات عبر أجواء البحر الأبيض المتوسط.

هذا وترأس، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن، وخُصّص الاجتماع لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي.

وقرّر المجلس، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم.

المجال الجوي الجزائري غلق المجال الجوي الجزائر المغرب الطيران المغربي

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