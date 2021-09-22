أبوالغيط يبحث مع وفد من المعارضة آخر تطورات الأزمة السورية

مصر - (أ ش أ)

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الأربعاء، مع وفد من المعارضة السورية برئاسة سالم المسلط رئيس الائتلاف الوطني، آخر التطورات بشأن الأزمة السورية والجهود الاقليمية والدولية لحلحلتها في إطار تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن أبوالغيط استمع -خلال اللقاء الذي جرى على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك- لعرض من أعضاء الوفد حول مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وأكد أبوالغيط أهمية الدفع قدماً في اتجاه تنشيط العملية التفاوضية المستندة إلى قرار مجلس الامن 2254 بعد أن أصابها الجمود منذ فترة، مع ضرورة الانخراط في العملية السياسية بشكل جاد من الجانبين.

وأوضح المصدر أن اللقاء استعرض كذلك مختلف مراحل عمل اللجنة الدستورية والتي لم تفض إلى أي شئ ملموس حتى الآن، كما تمت مناقشة الأوضاع الميدانية وسبل رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي يتعرض لأسوأ وضع إنساني عرفه في تاريخه الحديث، وأكد أن أبوالغيط استمع من أعضاء الوفد إلى شرح لمخاطر التغييرات الديمغرافية التي تجري في المجتمع السوري حيث أبدي الأمين العام للجامعة العربية انزعاجه من آثارها المحتملة على الاستقرار في البلاد.

وأكد المصدر أن أبوالغيط أعرب -خلال اللقاء- عن تقديره للجهد الذي يبذله الائتلاف من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية بمشاركة جميع الأطراف، واستناداً إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة في هذا الصدد وخاصة قرار مجلس الأمن 2254، مستذكرا في هذا السياق، مجمل الأوضاع الاستراتيجية والتطورات الميدانية التي استجدت في سوريا والتي جعلت من غير الممكن الوصول إلى مخرج سياسي للوضع الحالي.