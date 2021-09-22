روسيا: لن نستخدم "نورد ستريم 2" كأداة جيوسياسية

روسيا - (أ ش أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، إن بلاده لن تستخدم خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" كأداة جيوسياسية، مضيفًا أن المشروع سيظل اقتصاديًا فحسب بالنسبة لموسكو.

وأضاف رودينكو -في مقابلة مع وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء- "بالنسبة لنا، يظل (نورد ستريم 2) مشروعًا اقتصاديًا فحسب. ولن نستخدمه، كما يقول الأوكرانيون، في أي حسابات جيوسياسية، فلسنا بحاجة إلى ذلك".

وأشار إلى أن تعاون روسيا مع أوروبا في قطاع الغاز أظهر على مدى العقود أن موسكو لم تستخدم الغاز على الإطلاق كأداة للتأثير على العمليات السياسية.

وأوضح أن روسيا ستكون مستعدة لتوظيف جميع الإمكانيات لتلبية الطلب الأوروبي بعد انتهاء عقد نقل الغاز عبر أوكرانيا في عام 2024، قائلا "قلنا مرارًا وتكرارًا أنه إذا كانت هناك ضرورة وطلب من جانب الشركاء الأوروبيين، فنحن مستعدون لاستخدام منظومة نقل الغاز الأوكرانية كذلك في إمدادات الغاز".

وتابع: "ينتهي العقد الحالي في عام 2024. وبعد عام 2024، سيعتمد كل شيء، بالطبع، على كميات الغاز التي سيحتاجها المستهلكون الأوروبيون".

ويتضمن مشروع "نورد ستريم 2" إنشاء خطين من أنابيب الغاز بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا ويمتدان من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وكانت الشركة المنفذة للمشروع قد أعلنت مؤخرًا اكتمال إنشائه.