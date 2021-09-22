القضاء العسكري التونسي يفرج عن النائب ياسين العياري بعد شهرين من اعتقاله

تونس - (د ب أ)

أعلن مصدر من حركة أمل وعمل في تونس الإفراج عن رئيسها النائب في البرلمان ياسين العياري المعتقل منذ نحو شهرين بحكم من القضاء العسكري.

وقال مساعد النائب في البرلمان أمين الجمل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن العياري غادر السجن اليوم الأربعاء، وهو في بيته بعد أن قضى معظم العقوبة المسلطة عليه وهي شهرين سجنا.

وتبقى للعياري وهو أحد أبرز معارضي قرارات الرئيس قيس سعيد المرتبطة بالتدابير الاستثنائية، تسعة أيام من العقوبة لكن القضاء أفرج عنه لحسن السيرة، وفق ما ذكره الجمل.

وجاء الاعتقال بعد ساعات من نشر قرار سعيد رفع الحصانة البرلمانية عن النواب في الجريدة الرسمية، بعد أن قرر تجميد البرلمان يوم 25 يوليو الماضي وإقالة الحكومة و توليه السلطة التنفيذية.

ووجه القضاء العسكري تهما للعياري بسبب تدوينات اعتبرها مهينة للجيش.

وكانت النيابة العامة أقامت قضيتين ضده بعد فوزه بمقعد برلماني كمرشح مستقل في ديسمبر 2017 معوضا برلماني آخر قبل أن يفوز مجددا بمقعد في انتخابات 2019.

وحوكم العياري سابقا مرتين أمام محاكم عسكرية عامي 2015 و2016 بنفس التهمة، وسجن أربعة أشهر ونصف.