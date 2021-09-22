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الغنوشي: الخطوة الأخيرة للرئيس التونسي تُعد إلغاء للدستور ولن نقبل بها

07:23 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
الغنوشي: الخطوة الأخيرة للرئيس التونسي تُعد إلغاء للدستور ولن نقبل بها

راشد الغنوشي

وكالات

اعتبر رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الخطوة الأخيرة للرئيس قيس سعيد باستمرار التدابير الاستثنائية ودتدابير خاصة بممارسة السلطة التشريعية، وبممارسة السلطة التنفيذية، بمثابة "إلغاء للدستور" مضيفًا أنه لن يوافق على ذلك.

وتابع الغنوشي، أن الحركة لن توافق على إلغاء الدستور التونسي.

هذا وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أمرا رئاسيا بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووقف كافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

كما أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا بأن يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

وأصدر سعيد أمرا رئاسيا بمواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

راشد الغنوشي حركة النهضة التونسية قيس سعيد دستور تونس أحداث تونس

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