من هو عبدالرازق الناظوري المُكلف بمهام القائد العام للجيش الليبي؟

كتب - محمد صفوت:

كلف المشير خليفة حفتر اليوم الأربعاء، الفريق عبد الرازق الناظوري بقيادة الجيش الليبي خلفًا له ولمدة ثلاثة أشهر.

وجاء في القرار أن الفريق الناظوري سيتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة وهو المنصب الذي يشغله المشير حفتر منذ عام 2015.

وأعلن حفتر تعيين خلف مؤقت له حتى 24 ديسمبر، وهو موعد الانتخابات الرئاسية، في بيان صدر بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي يتيح له الترشح ثم تولي منصبه العسكري مجددًا في حال عدم انتخابه.

وبموجب القرار الذي نشرته وسائل إعلام محلية، فإن المشير حفتر كلف الفريق أول عبد الرزاق الناظوري مهام منصب القائد العام لفترة ثلاثة أشهر. تبدأ هذه الفترة من تاريخ "23 سبتمبر وتنتهي بتاريخ 24 ديسمبر المقبل" وهو الموعد المحدد لانطلاق العملية الانتخابية في ليبيا.

ويعتقد مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار استعداد المشير حفتر لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة والتي من المزمع عقدها في 24 ديسمبر القادم.

من هو الفريق عبد الرازق الناظوري؟

يشغل منصب رئيسُ أركان القوات المسلحة الليبية الذي عينه مجلس النواب الليبي في 24 أغسطس 2014.

وهو من مواليد مدينة المرج شرق طرابلس، وكان قائدًا لكتيبة "الأوفياء" التي شاركت في الثورة الليبية ضد نظام الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي في 2011.

انضم إلى رئاسة الأركان تحت قيادة اللواء الشهيد عبد الفتاح يونس ليحارب كتائب القذافي، وأصيب أثناء معارك الدفاع عن مدينة مصراته بالغرب الليبى وسافر للعلاج فى سويسرا.

وشغل منصب الحاكم العسكري للمنطقة بين مدينتى درنه شرقًا إلى بن جواد غربًا، فضلاً عن كونه رئيس أركان الجيش في 2011.

خلال معركة تحرير بني غازي استسهد ابنه الأول، واستشهد ابنه الثاني على متن طائرة عسكرية في الأحداث الليبية في مايو 2014.

ونجا الناظوري من محاولة اغتيال في أبريل 2018، في محاولة إرهابية لاستهدافة بسيارة مفخخة وضعت على قارعة الطريق فى المدخل الشرقى لمدينة بنغازى بمنطقة سيدى خليفة.

وحصل على رتبة فريق أول ركن في حركة ترقيات القوات المسلحة الليبية في يونيو الماضي.