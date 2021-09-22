شكري يبحث مع نظيره الفيتنامي تعزيز التعاون بين البلدين

مصر - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الأربعاء، مع نظيره الفيتنامي بوي ثان سون، سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفيتنام في شتى المجالات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول تنسيق الجهود بين البلديّن في المحافل متعددة الأطراف.

ويجري وزير الخارجية -خلال تواجده في نيويورك- اجتماعات ثنائية مكثفة مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

كما تستهدف لقاءات الوزير شكري عرض الإنجازات المُحققة على الصعيد الوطني في مختلف مناحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكيفية البناء عليها من أجل تعزيز المصالح المشتركة مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المُقبلة.