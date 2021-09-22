رئيس الأركان المشتركة الأمريكي يصف لقاءه مع نظيره الروسي بالـ"مثمر"

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، اليوم الأربعاء، إن اجتماعه مع نظيره الروسي كان "مثمرًا"، حيث تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها استراتيجيات لمكافحة الإرهاب بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

والتقى ميلي مع رئيس الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف، لمدة ست ساعات في هلسنكي، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال ميلي إن الاجتماع كان "مثمرًا"، مضيفًا: "عندما يتواصل القادة العسكريون للقوى العظمى، يكون العالم مكانًا أكثر أمانًا".

بدوره، قال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكولونيل ديفيد باتلر، "كان الاجتماع استمرارًا للمحادثات الهادفة إلى تحسين اتصالات القيادة العسكرية بين البلدين لأغراض الحد من المخاطر وإزالة الصراع العملياتي".

وأضاف باتلر "إنه تماشيا مع الممارسات السابقة، اتفق المسؤولان على إبقاء تفاصيل محادثتهما سرية".