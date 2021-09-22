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رئيس الأركان المشتركة الأمريكي يصف لقاءه مع نظيره الروسي بالـ"مثمر"

06:23 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
رئيس الأركان المشتركة الأمريكي يصف لقاءه مع نظيره الروسي بالـ"مثمر"

الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المش

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، اليوم الأربعاء، إن اجتماعه مع نظيره الروسي كان "مثمرًا"، حيث تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها استراتيجيات لمكافحة الإرهاب بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

والتقى ميلي مع رئيس الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف، لمدة ست ساعات في هلسنكي، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وقال ميلي إن الاجتماع كان "مثمرًا"، مضيفًا: "عندما يتواصل القادة العسكريون للقوى العظمى، يكون العالم مكانًا أكثر أمانًا".

بدوره، قال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكولونيل ديفيد باتلر، "كان الاجتماع استمرارًا للمحادثات الهادفة إلى تحسين اتصالات القيادة العسكرية بين البلدين لأغراض الحد من المخاطر وإزالة الصراع العملياتي".

وأضاف باتلر "إنه تماشيا مع الممارسات السابقة، اتفق المسؤولان على إبقاء تفاصيل محادثتهما سرية".

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مارك ميلي فاليري جيراسيموف هيئة الأركان الأمريكية رئيس الأركان العامة الروسية

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