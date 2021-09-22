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التحالف ينفي تلقيه معلومات من الأمم المتحدة عن مقتل مدنيين في غارة بشبوة اليمنية

05:57 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
التحالف ينفي تلقيه معلومات من الأمم المتحدة عن مقتل مدنيين في غارة بشبوة اليمنية

أرشيفية

الرياض - (د ب أ)

نفى المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي اليوم الأربعاء تلقيه أي تنسيق أو معلومات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، بشأن وقوع 6 ضحايا مدنيين في محافظة شبوة اليمنية نتيجة غارة جوية نفذها التحالف.

وقال متحدث دعم الشرعية، في بيان له مساء اليوم الأربعاء إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت بيان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بشأن إعدام المليشيا الحوثية لتسعة مدنيين يمنيين أحدهم قاصر بالعاصمة صنعاء، وما تضمنه من إدعاء على التحالف بوقوع 6 ضحايا مدنيين في محافظة شبوة اليمنية نتيجة غارة جوية نفذها التحالف.

وأكد أن التحالف أنه لم يتلق أي تنسيق أو معلومات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن عن هذا الادعاء كما هو معتاد بالآلية التنسيقية وفي مثل هذه الحالات، ولم ترد أي معلومات عن هذه الغارة، مؤكداً أن التحالف ينظر في الادعاء بجدية و يتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية للتحقق من ما ورد فيه، وإعلان نتائجه من خلال إحالته إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

وأشار إلى أن التحالف يطبق أعلى معايير الاستهداف بعملياته العسكرية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يطبق أفضل الممارسات الدولية بقواعد الاشتباك، ويعمل على تطوير قواعد الاشتباك بصفة دائمة وبما يتناسب مع بيئة العمليات.

تحالف دعم الشرعية اليمن الأمم المتحدة الحوثيون شبوة غارات جوية

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