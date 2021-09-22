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الصحة العالمية توصي بفرض قيود أكثر صرامة على تلوث الهواء

05:51 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
الصحة العالمية توصي بفرض قيود أكثر صرامة على تلوث الهواء

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب أ)

أوصت منظمة الصحة العالمية بفرض قيود أكثر صرامة على ملوثات الهواء اليوم الأربعاء.

وأصبحت التوجيهات العالمية الجديدة الصادرة من منظمة الصحة العالمية بشأن جودة الهواء، والتي تشمل قياسات معقدة لمجموعة من الملوثات خلال أطر زمنية معينة، أكثر صرامة من القواعد الأوروبية، على سبيل المثال.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن الدراسات أظهرت أن تلوث الهواء أكثر ضررا مما كان يعتقد سابقا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيبريسيوس "تلوث الهواء يشكل تهديدا للصحة في كل الدول، لكنه يضر السكان في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بأشد درجة".

وأضاف أن "التوجيهات الجديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن جودة الهواء تعتمد على أداة عملية لتحسين جودة الهواء الذي تعتمد عليه كل الحياة. أحث كل الدول وكل الذين يكافحون من أجل حماية بيئتنا على تطبيقها (تلك التوجيهات) لتقليص المعاناة وإنقاذ الأرواح".

منظمة الصحة العالمية تلوث الهواء جودة الهواء

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