وزيرة الدفاع الألمانية: مهمة الجيش في أفغانستان كانت أمرًا صائبًا

برلين - (د ب أ)

بررت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور مهمة الجيش التي استمرت على مدار 20 عاما تقريبا في أفغانستان.

وفي ندوة حضرها جنود شاركوا في مهمة الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول، قالت الرئيسة السابقة لحزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الأربعاء إنه يجب أن يتم بعد انتهاء هذه المهمة إعداد حصيلة بنتائجها "بصراحة وأمانة".

وجاءت هذه التصريحات لوزيرة الدفاع أمام جنود من الجيش في ثكنة المظليين في مدينة زيدورف بولاية سكسونيا السفلى بحضور المستشارة الألمانية.

وأضافت كرامب-كارنباور أن " مهمة الجيش في أفغانستان كانت أمرا صائبا"، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الألماني الأسبق بيتر شتروك كان محقا في الدفاع عن أمن ألمانيا في أفغانستان أيضا.

وأوضحت الوزيرة الألمانية أنه " كان من المهم بالنسبة لأمننا الذاتي ألا تبقى أفغانستان ملاذا آمنا للإرهاب الإسلاماوي".

في الوقت نفسه، دعت كرامب-كارنباور إلى الاستفاد من تجارب المهمة من أجل " تحديد واقعي للأهداف في المهام المقبلة".

كان الجيش الألماني أقام جسرا جويا لمدة 11 يوما في أغسطس الماضي من أجل إجلاء أجانب ومعاونين أفغان من أفغانستان بعد عودة حركة طالبان إلى الحكم، حيث تم نقل أكثر من 5300 شخص محتاج إلى الحماية من كابول إلى العاصمة الأوزبكستانية طشقند ومن هناك إلى ألمانيا، ووجهت الوزيرة الشكر إلى الجنود الذين شاركوا في المهمة.