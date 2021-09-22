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حفتر يكلف رئيس أركانه بقيادة الجيش الليبي مؤقتًا

05:48 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
حفتر يكلف رئيس أركانه بقيادة الجيش الليبي مؤقتًا

خليفة حفتر

طرابلس - (د ب أ)

أصدر المشير خليفة حفتر اليوم الأربعاء قرارا بتكليف الفريق عبد الرازق الناظوري بقيادة الجيش الليبي خلفًا له ولمدة ثلاثة أشهر.

وجاء في القرار والذي تحصلت (د ب أ) على نسخة منه أن الفريق الناظوري سيتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة وهو المنصب الذي يشغله المشير حفتر منذ عام 2015.

ويعتقد مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار استعداد المشير حفتر لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة والتي من المزمع عقدها في 24 ديسمبر القادم.

خليفة حفتر عبد الرازق الناظوري الجيش الليبي

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