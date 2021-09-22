يونيسيف: 36% من أطفال بنجلاديش يعانون من سوء التغذية

داكا - أ ش أ

قال ممثل صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" لدى بنجلاديش تومو هوزومي، إن معاناة 36% من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام هناك من أشكال مختلفة من سوء التغذية مستمرة.

وأضاف ممثل يونيسيف - في بيان اليوم الأربعاء - أن معدل الثلث فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين 6-23 شهرا يتم تغذيتهم بالحد الأدنى الذي توصي به جماعات التغذية في بنجلاديش، موضحا أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته بنجلاديش نحو معالجة هذه المشكلة خلال السنوات العشر الماضية، إلا أنه مازالت هناك فجوات بين الطبقات الفقيرة والغنية من حيث التنوع الغذائي.

وأشار إلى أن 22% فقط من الأطفال في العائلات الفقيرة يحصلون على وجبات تلبي الحد الأدنى من التنوع الغذائي، مقابل 48% من الأطفال في العائلات الثرية يحصلون على وجبات متنوعة.

وقال ممثل يونيسيف "يتعين علينا الاستمرار في تعزيز جهودنا حتى يمكن لكافة الأطفال الاستفادة من الوجبات المتنوعة اللازمة للنمو"، مشيرا إلى أهمية وضع أنظمة غذائية بطريقة تضمن توفير الغذاء الآمن والمغذي والمناسب بأسعار معقولة للأطفال.