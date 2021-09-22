على خلفية صفقة الغواصات.. جونسون يدعو فرنسا إلى احتواء الخلاف

لندن - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مخاطبا فرنسا إنه حان الوقت أن تتجاوز غضبها بشأن صفقة بيع غواصات فرنسية لأستراليا، ألغتها كانبيرا عقب التوصل إلى شراكة جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

أدلى جونسون بتلك التصريحات عبر التلفزيون في نيويورك ، حيث زار الرئيس الأمريكي جو بايدن وسوف يلقي خطابا أمام في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال إنه تم بالطبع التطرق إلى موضوع فرنسا خلال محادثته مع بايدن.

ودعا فرنسا إلى احتواء الموقف.

وهذه كلمات قوية وليست تصالحية للغاية ومن غير المرجح أنه سوف يتم استقبالها بشكل جيد في باريس. ومن المتوقع أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع بايدن اليوم الأربعاء للتقليل من وطأة الأمور بعدما استدعت فرنسا سفيرها من واشنطن.

يتناول جونسون أيضا مسألة التجارة وعدم احراز تقدم يذكر فيما يتعلق بالاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة والذي جرى وصفه بالجائزة الكبرى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وباختصار من غير المرجح إبرام الاتفاق قريبا.

وقال جونسون: "إدارة بايدن لا تبرم اتفاقات تجارة مجانا حول العالم الآن ولكنني واثق للغاية أنه سوف يتم إبرام صفقة رائعة.. وهناك الكثير من الأشخاص في المبنى ورائي يريدون قطعا اتفاقا".