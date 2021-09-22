ألمانيا ترشح الإثيوبي تيدروس لولاية ثانية على رأس منظمة الصحة العالمية

(أ ف ب)

رشحت ألمانيا الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، لولاية ثانية كمدير عام لمنظمة الصحة العالمية، كما أعلنت وزارة الصحة الأربعاء.

مع ضمان تسمية ألمانيا، يبدو وزير الصحة الإثيوبي السابق البالغ 56 عاما الشخص الوحيد الذي يخوض السباق قبل يوم من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات الخميس.

وقال ناطق باسم الوزارة الألمانية "ألمانيا ترشّح تيدروس لولاية جديدة".

صار غيبرييسوس عام 2017 أول إفريقي يرأس هذه الوكالة النافذة التابعة للأمم المتحدة والتي تحارب على خط المواجهة منذ بداية جائحة كوفيد-19.

ولم يعلن هذا الدبلوماسي رسميا بعد عن ترشحه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، لكن مصادر دبلوماسية أعلنت أنه مرشح.

وبما أن عليه الحصول على دعم العديد من أعضاء منظمة الصحة العالمية، فقد أصبح ترشحه معقدا منذ سحبت إثيوبيا دعمها له بسبب الصراع في مسقط رأسه تيغراي.

وعادة ما يعيّن المرشحون لرئاسة منظمة الصحية العالمية من قبل بلدانهم الأصلية، لكن هذا الأمر ليس شرطا.

وتوقع معظم المراقبين أن الدعم الرسمي سيأتي من دول إفريقية، ما جعل إعلان ألمانيا يبدو مفاجئا.

وقد أثار تيدروس غضب الحكومة الإثيوبية بعد استخدامه منبر منظمة الصحة العالمية مرارا لإدانة الحملة القمعية في منطقته الاصلية.

وأمام الدول الأعضاء في المنظمة مهلة حتى السادسة مساء (الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش) الخميس لتسمية المرشحين لمنصب المدير العام لكن لن تعلن الأسماء رسميا حتى أوائل نوفمبر.

وإذا كان هناك أكثر من مرشح واحد، تنظم عملية اختيار أولى في يناير 2022 للتوصل إلى قائمة قصيرة تضم خمسة مرشحين كحد أقصى. وتصوت الدول الأعضاء لاختيار الرئيس المقبل لمنظمة الصحة العالمية في اقتراع سري خلال جمعية الصحة العالمية في مايو.