سفير الكويت في بيروت: حريصون على أمن واستقرار لبنان

بيروت - (د ب أ):

أكد سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبقى دائماً إلى جانب لبنان وهي حريصة على أمنه واستقراره.

وقال القناعي، عقب لقائه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم: "قدمت للرئيس ميقاتي تهنئة دولة الكويت بتأليف الحكومة الجديدة وحصولها على ثقة المجلس النيابي"، معربا عن أمله في أن تتكلل جهود الحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح لما فيه مصلحة الشعب اللبناني .

وأعلن أنه سلم ميقاتي "رسالة تهنئة من رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح".

وعن إمكانية اعتبار هذه الزيارة فاتحة خير لإعادة الكويت إلى لبنان قال السفير القناعي: "الكويت لم تدخر وسعا، لا في الماضي ولا في المستقبل، في تقديم ما هو ممكن للبنان الشقيق بهدف استقراره ورفاهية شعبه".

وعن احتمالية زيارة ميقاتي للكويت قريبا قال السفير الكويتي: "أهلا وسهلا به إن شاء ذلك، وهو سيكون بين أهله وفي بلده".

على صعيد أخر، أعلن ميقاتي، خلال استقباله قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس المجلس العسكري، أن دعم المؤسسة العسكرية وسائر القوى الأمنية لمواجهة الاعباء المعيشية مسألة أساسية يجري العمل لإيجاد حلول لها .

وقال: "أثبتت مؤسسة الجيش أنها عصية على كل الخلافات والتداعيات السياسية، وتعبّر عن تطلعات اللبنانيين بوطن سيد، حر، مصانة حدوده وأمنه، موّحدة إرادة أبنائه، ولو إختلفوا في ما بينهم يجمعهم تمسكهم بالمؤسسة العسكرية كضامن أساس، ليس للأمن فقط بل حتى للدولة بمفهومها الواسع".

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية أثرت على المستوى المعيشي للبنانيين كافة ومن بينهم القوى الأمنية، وتقوم دول صديقة للبنان، منذ أشهر، بإرسال المساعدات الطبية والغذائية للجيش.