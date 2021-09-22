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التحالف: تدمير مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه السعودية

02:46 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
التحالف: تدمير مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه السعودية

أرشيفية

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو ‫خميس مشيط (جنوب غرب) المملكة.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان صحفي اليوم، إنه "يتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ويتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".

وكان التحالف أعلن أمس الثلاثاء، "اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية ".

وخلال الأيام السابقة، أعلن التحالف، اعتراض عدد من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، تزامناً مع تجدد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، عن طريق المبعوث الأممي الجديد هانز جرودنبرج.

الرياض السعودية الميليشيا الحوثية اليمن

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