مبادرة لإعادة تدوير المقاعد المدرسية المتهالكة في القليوبية

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أطلقت إدارة كفر شكر التعليمية، مبادرة جديدة لإعادة تدوير لمقاعد المدرسية المتهالكة، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت المبادرة من المدرسة الثانوية الزراعية بكفرشكر، والتي بدأت بالفعل تنفيذ المبادرة داخلها بالجهود الذاتية.

وقالت هالة عاشور مدير إدارة كفرشكر، إن المبادرة تأتي في إطار ترشيد الإنفاق واستغلال الإمكانيات المتاحة الاستغلال الأمثل لصالح العملية التعليمية، وراحة الطلاب موجهة الشكر لكل المساهمين في المبادرة.

وتأتي المبادرة في إطار تفعيل حملة «يلا صيانة»، لتحويل الرواكد الحديدية والأخشاب إلى مقاعد واستخدامها مرة أخرى.

وأضافت إن إجمالي تكلفة المقعد الواحد تقارب 1000 جنيه، بينما تصل قيمة الصيانة إلى 150 جنيهًا فقد للواحد، الأمر الذي يؤدي إلى توفير ما يقرب من 850 جنيهًا.