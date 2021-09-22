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وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد القادر بن صالح

01:32 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد القادر بن صالح

عبد القادر بن صالح

الجزائر - (د ب أ):

أعلن رئيس مجلس الأمة الجزائري (الرجل الثاني في الدولة) صالح قوجيل، اليوم الأربعاء، وفاة رئيس الدولة الجزائري السابق، عبد القادر بن صالح عن عمر ناهز 80 عاما بعد معاناة مع المرض .

وتولى بن صالح عدة مناصب دبلوماسية وسياسية منها رئاسة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ثم تولى رئاسة الدولة من التاسع أبريل 2019 حتى 19 ديسمبر 2019 وذلك بعد تقديم الراحل عبد العزيز بوتفليقة لاستقالته استجابة لمطالب الحراك الشعبي.

وتأتي وفاة بن صالح بعد أيام قليلة من وفاة بوتفليقة .

عبد القادر بن صالح الجزائر وفاة الرئيس الجزائري السابق مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل

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